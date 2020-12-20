Кривдник Шахтаря Тюрам плюнув в обличчя супернику: відео
Футболіст Боруссії Менхенгладбах Маркус Тюрам, який результативним пасом допоміг своїй команді розгромити Шахтар, потрапив у скандал. Гравець збірної Франції був вилучений у 13 турі Бундесліги проти Хоффенхайма за неспортивну поведінку.
На 79-й хвилині за рахунку 1:1 23-річний Тюрам плюнув в обличчя захиснику суперників Штефану Пошу після перепалки. Про це повідомляє 24 канал.
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Гравець збірної Франції відразу був вилучений. Перебуваючи у більшості, Хоффенхайм покарав суперника та вирвав перемогу 2:1. Матч відбувся 19 грудня.
Прийму будь-яке покарання
Тюрам вже перепросив у гравця Хоффенхайма. Він опублікував пост у соцмережах.
Сьогодні відбулося те, що нехарактерно мені і не повинно траплятися ніколи. Я неправильно відреагував на поведінку суперника, і те, що відбулося, сталося випадково, без наміру. Я прошу вибачення у всіх: у Штефана Поша, у суперників, у партнерів, у моєї сім'ї, у всіх, хто бачив мою реакцію,
– написав Тюрам.
Футболіст додав, що прийме будь-яке покарання.
Німецька Бундесліга після 13 туру йде на різдвяну перерву до 2 січня 2020 року. Боруссія перебуває на 8-й сходинці. Хоффенхайм – 11-й.
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