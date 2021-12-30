Маркевич: Все старались

Мирон Богданович рассказал, кого он считает лучшим в сборной в 2021 году. Он выделил Георгия Бущана, Илью Забарного и Андрея Ярмоленко.

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Георгий Бущан, Илья Забарный, отмечу и Андрея Ярмоленко. Хотя ему не хватает игровой практики на клубном уровне, но это не мешает ему быть настоящим лидером в сборной.

– сказал Маркевич.

Специалиста также спросили, кто его из игроков сборной больше разочаровал. Однако он не назвал ни одной фамилии, заявив, что все футболисты национальной команды старались в отборочном цикле.

"Кто разочаровал? Я не могу утверждать, что кто-то откровенно провалил отборочный цикл, все старались, у одних это получалось лучше, у других – хуже", – подытожил тренер.

Обратите внимание! В марте сборную Украины ожидает полуфинальный стыковой матч за право попасть на чемпионат мира в Катаре. "Сине-желтые" встретятся со сборной. Шотландия.