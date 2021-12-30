Маркевич: Усі старалися

Мирон Богданович розповів, кого він вважає найкращим у збірній у 2021-му. Він виокремив Георгія Бущана, Іллю Забарного та Андрія Ярмоленка.

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Георгій Бущан, Ілля Забарний, відзначу й Андрія Ярмоленка. Хоча йому не вистачає ігрової практики на клубному рівні, але це не заважає йому бути справжнім лідером у збірній,

– сказав Маркевич.

Фахівця також запитали, то його з гравців збірної найбільше розчарував. Проте він не назвав жодного прізвища, заявивши, що всі футболісти національної команди старалися у відбірковому циклі.

"Хто розчарував? Я не можу стверджувати, що хтось відверто провалив відбірковий цикл, усі старалися, в одних це виходило краще, в інших – гірше", – підсумував тренер.

Зверніть увагу! У березні на збірну України очікує півфінальний стиковий матч за право потрапити на чемпіонат світу в Катарі. "Синьо-жовті" зустрінуться зі збірно. Шотландії.