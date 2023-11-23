Если Украине удастся победы боснийцев, то в финал плей-офф подопечные Сергея Реброва сыграют против победителя пары Израиль – Исландия. Главный тренер львовских Карпат Мирон Маркевич, вслед за наставником "сине-желтых", прокомментировал результат жеребьевки для украинской сборной.

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Маркевич: Считаю, что путь В – оптимальный вариант

По мнению легендарного наставника, жеребьевка была удачной для нашей сборной, имеющих положительную динамику выступлений против балканских соперников.

Считаю, что путь В – оптимальный вариант. Во-первых, в последние годы украинская сборная успешно играет с балканцами, в частности соперника в полуфинале – Боснию и Герцеговину побеждала в отборе на последний чемпионат мира. Итак, психологическое преимущество будет на нашей стороне. Важно, что в отличие от боснийцев в Украине в каждом звене есть лидер,

– ответил Маркевич.

Коуч Карпат уверен, что у украинской команды не будет проблем с мотивацией. Ведь Сергей Ребров хорошо показал в матчах против Англии и Италии, что умеет настраивать своих подопечных на важные встречи, где они были андердогами. Однако в игре против боснийцев ниже класса украинцев делают фаворитами полуфинала плей-офф.

Также Маркевич сделал прогноз, с кем команда Реброва может встретиться в финале плей-офф отбора на Евро-2024, если победят боснийцев.

В другой паре, по-моему, верх возьмет Израиль, но украинцам нужно пока сосредоточиться на полуфинале. Такой шанс пробиться на Евро-2024 нельзя упустить. Потому что речь идет не только о футбольном имидже Украины, но и о возможности хорошо заработать,

– добавил тренер львовского клуба.

Важно! Игра Украины против Боснии и Герцеговины состоится 21 марта на поле украинского соперника.

Напомним, что команда Реброва не смогла пробиться на прямую на Евро-2024, заняв третье место в группе "С", набрав 14 баллов. В последнем матче украинцы расписали нулевую мировую с Италией, которая отнюдь не устраивала "сине-желтых", за то подходила итальянцам, которые вышли на Евро со второго места группы.