Минулий сезон-2022/2023 став останнім у Карпатах для одразу 15 футболістів. Мирон Маркевич, який нещодавно очолив команду, буде майже з нуля будувати новий колектив з міста Лева.

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Кардинальна чистка складу

"Леви" попрощались із орендованими гравцями: Юрієм Тлумаком, Олексієм Хобленком, Іваном Бобком, Данилом Книшем та Сергієм Горбуновим.

Також львівську команду покинули – Роман Льопка, Валерій Болденков, Дмитро Махнєв, Ігор Дуць, Владислав Приймак, Олег Лень, Ростислав Тарануха, Іван та Микола Когути та Олександр Климець.

Нагадаємо. що Карпатам не вдалось вийти в УПЛ за підсумками сезону-2022/2023 Першої ліги України. Після чого у відставку пішов Андрій Тлумак, який залишиться працювати на благо клубу.

Маркевич ж амбіційно відгукується про команду та про те, що сезону вистачить, аби підійняти команду в українську еліту. Наразі офіційно невідомо, яким буде тренерський штаб легендарного наставника. ЗМІ прогнозують, що одним із його помічників буде його син Остап Маркевич.

Також преса сватаю у Львів багато гравців, особливо із харківських Металістів. Наприклад, 19 червня з'явились чутки про перехід одразу чотирьох футболістів із Металіста та Металіста-1925: Юрія Романюка, Єгора Картушова, Єгора Демченка та Богдана Пороха. Але офіційної інформації поки що немає.

Раніше повідомлялось, що Карпати підпишуть контракти щонайменше із 11 новими футболістами.

До слова. Кого Миро Маркевич залишив у Карпатах: Дмитра Фастова, Олександра Ільющенкова (обидва – голкіпери), Тараса Саківа, Андрія Ломницького, Віталія Катрича (усі гравці захисту), Амбросія Чачуа, Дениса Галенкова, Артура Рябова, Артура Шаха (усі грають у півзахисті), Дениса Кожанова та Вадима Сидуна (обидва – нападники). Усі ці футболісти продовжать свої виступи за "зелено-білих" вже під керівництвом легендарного тренера.