Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Риме (Италия). В четвертьфинале шестая ракетка мира сенсационно проиграла чешке Маркете Вондроушовой, которая в рейтинге занимает девятнадцатое место.

Маркета Вондроушова – Элина Свитолина 2:0 (6:3, 6:0)

Кстати Свитолина одержала волевую победу над россиянкой и вышла в 1/4 финала турнира в Риме

На старте матча теннисистки демонстрировали равную игру, хотя Свитолина выглядела агрессивнее, пишет 24 канал. За два гейма на подаче чешки Свитолина успела заработать 6 брейк-пойнтов, но ни одним из них украинка не воспользовалась.

Как говорят в футболе, не забиваешь ты – забивают тебе. Именно эта поговорка сработала со Свитолиной в четвёртом гейме, когда украинка проиграла гейм на своей подаче. В шестом гейме 21-летняя Вондроушова имела еще три брейк-пойнта, но украинке удалось отстоять подачу.

В седьмом гейме Свитолина могла отыграться, но не реализовала два брейк-пойнта. Чешке хватило одного брейка, чтобы выиграть первую партию – 6:3.

Проигранная первая партия негативно повлияла на настроение украинки, которая в начале второго сета дважды не смогла защитить свою подачу. Вондроушова повела со счетом 4:0.

26-летняя Свитолина так и не смогла найти свою игру: чешка выиграла еще два гейма и разгромила Элину – 6:0.

Маркета Вондроушова – Элина Свитолина видеообзор