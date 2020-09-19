Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти у півфінал турніру WTA у Римі (Італія). У чвертьфіналі шоста ракетка світу сенсаційно програла чешці Маркеті Вондроушовій, яка у рейтингу посідає 19-е місце.

Маркета Вондроушова – Еліна Світоліна 2:0 (6:3, 6:0)

До речі Світоліна здобула вольову перемогу над росіянкою та вийшла в 1/4 фіналу турніру у Римі

На старті матчу тенісистки демонстрували рівну гру, хоча Світоліна виглядала агресивніше, пише 24 канал. За два гейми на подачі чешки Світоліна встигла заробити 6 брейк-пойнтів, але жодним з них українка не скористалася.

Як кажуть у футболі, не забиваєш ти – забивають тобі. Саме ця приказка спрацювала зі Світоліною у 4-у геймі, коли українка програла гейм на своїй подачі. У 6-у геймі 21-річна Вондроушова мала ще три брейк-пойнти, але українці вдалося відстояти подачу.

У сьомому геймі Світоліна могла відігратися, та не реалізувала два брейк-пойнти. Чешці вистачило одного брейку, щоб виграти першу партію – 6:3.

Програна перша партія негативно вплинула на настрій українки, як на початку другого сету двічі не змогла захистити свою подачу. Вондроушова повела з рахунком 4:0.

26-річна Світоліна так і не змогла знайти свою гру: чешка виграла ще два гейми та розгромила Еліну – 6:0.