Колишній американський боєць Марк Колмен ледь не загинув через серйозний інцидент. Ексчемпіона UFC у важкій вазі госпіталізували через отруєння чадним газом.

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Врятував батьків з пожежі

Пригода трапилась у домі батьків 59-річного Колмена. Будівлю охопила пожежа, через що батько та мати Марка опинились заблокованими у палаючій хаті.

Марк проявив відвагу та зміг врятувати обох батьків із полум'я. Втім коли спортсмен відправився рятувати свого собаку Хаммера, то отримав сильне отруєння димом.

Будівля у Толедо (штат Огайо) повністю вигоріла, хоча її намагались врятувати кілька пожежних машин. Колмена довелось доставляти до госпіталю на гелікоптері, поки стан колишнього борця невідомий.

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Колмен є членом зали слави UFC, куди був введений у 2008 році. Американець виборов титул чемпіона на UFC 10 та захистив його на UFC 11. Загалом у 26-ти поєдинках Марк здобув 16 перемог. У спортсмена є дружина, разом з якою він виховує двої дочок.