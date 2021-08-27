Украина завоевала второе "золото" Паралимпиады: награду взяла дебютантка Марьяна Шевчук
Источник:24 канал
Медальная копилка Украины на летних Паралимпийских играх пополнилась второй золотой наградой. Медаль высшей пробы Украине принесла дебютантка Игор Марьяна Шевчук.
Второе "золото" Украины
Пауэрлифтерша Марьяна Шевчук завоевала "золото", выступая в весе до 55 килограммов.
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Шевчук с комфортным запасом стала лидером в финальном выступлении. В первой попытке украинка взяла 125 килограммов. Ее ближайшие преследовательницы из Китая и Турции смогли поднять только 118 и 117 килограммов соответственно.
Интригу в соревнования внесла сама Шевчук: Марьяна не справилась со второй попыткой (128 килограммов). Поэтому китайская и турецкая пауэрлифтерши подобрались к украинке на расстояние одного килограмма, взяв вес 124 килограмма.
К счастью, первой попытки Шевчук оказалось достаточно для паралимпийского "золота".
Результаты пауэрлифтинга (женщины до 54 кг)
- Марьяна Шевчук (Украина) – 125 кг
- Сяо Цицзюань (Китай) – 124 кг
- Бесра Думан (Турция) – 124 кг