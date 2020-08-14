Бывший лидер "Челси" Виллиан официально продолжит карьеру в "Арсенале". В течение трех сезонов бразилец будет защищать цвета лондонцев.

32-летний бразильский вингер Виллиан перешел в состав лондонцев в статусе свободного агента. О трансфере футболиста сообщает официальный сайт клуба.

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Ориентировочная стоимость футболиста составляет 22,5 миллиона евро. Главный наставник "канониров" Микаэль Артета сказал, что очень хотел видеть Виллиана в своей команде. Ему нравится в футболисте то, что он смело берет игру на себя и может получить нужный результат для команды.

Brazil international @WillianBorges88 has signed a three-year deal to join us ahead of the 2020/21 season — Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020

Карьера Виллиана