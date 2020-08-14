Экс-лидер "Челси" Виллиан официально перебрался в "Арсенал"
Бывший лидер "Челси" Виллиан официально продолжит карьеру в "Арсенале". В течение трех сезонов бразилец будет защищать цвета лондонцев.
32-летний бразильский вингер Виллиан перешел в состав лондонцев в статусе свободного агента. О трансфере футболиста сообщает официальный сайт клуба.
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Ориентировочная стоимость футболиста составляет 22,5 миллиона евро. Главный наставник "канониров" Микаэль Артета сказал, что очень хотел видеть Виллиана в своей команде. Ему нравится в футболисте то, что он смело берет игру на себя и может получить нужный результат для команды.
Карьера Виллиана
- Первым клубом бразильца стал "Коринтианс".
- С 2007/13 года Виллиан выступал за донецкий "Шахтер". В составе "горняков" полузащитник четыре раза становился чемпионом Украины в сезонах, трижды становился обладателем Кубка Украины. Виллиан является обладателем Суперкубка Украины и обладателем Кубка УЕФА. В чемпионате Украины Виллиан сыграл в 140 матчах и забил 20 голов, в Кубке Украины в 24 матчах, в которых забил 6 мячей, также сыграл в 1 игре молодежного чемпионата Украины.
- Из Украины бразилец перебрался в "Анжи". С лета 2013 года Виллиан защищал цвета лондонского "Челси". По итогам 2016 года бразилец был признан игроком года в "Челси".
- В прошлом сезоне бразилец провел за "синих" 47 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач.
- В активе Виллиана 69 матчей в составе сборной Бразилии, где он забил 9 мячей.