В Мариуполе погибли бабушка и дедушка гимнаста Радивилова

У украинского гимнаста Игоря Радивилова в Мариуполе умерли бабушка и дедушка. Об этом сообщила его супруга Ангелина.

Радивилов потерял в Мариуполе бабушку и дедушку

Титулованный гимнаст родился в Мариуполе. Там жили его бабушка и дедушка.

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Сегодня мы узнали, что бабушка и дедушка моего мужа умерли в Мариуполе. Оплакивать и никогда не забывать,

– написала Ангелина.

29-летний Игорь Радивилов является одним из лучших украинских гимнастов. Четырехкратный чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады-2012 в опорном прыжке.

Его жена Ангелина Радивилова является чемпионкой Европы-2020 в командном первенстве.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье титулованного гимнаста.