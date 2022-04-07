Радивилов потерял в Мариуполе бабушку и дедушку

Титулованный гимнаст родился в Мариуполе. Там жили его бабушка и дедушка.

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Сегодня мы узнали, что бабушка и дедушка моего мужа умерли в Мариуполе. Оплакивать и никогда не забывать,

– написала Ангелина.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье титулованного гимнаста.