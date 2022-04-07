Радівілов втратив у Маріуполі бабусю та дідуся

Титулований гімнаст народився у Маріуполі. Саме там проживали його бабуся та дідусь.

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Сьогодні ми дізналися, що бабуся і дідусь мого чоловіка померли в Маріуполі. Оплакувати та ніколи не забувати,

– написала Ангеліна.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині титулованого гімнаста.