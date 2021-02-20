Гент в рамках 27 тура чемпионата Бельгии гостил на поле Мехелена, за который выступает другой украинец Марьян Швед. Роман Яречук начал матч с первых минут.

Уже на 10-й минуте украинский форвард отблагодари тренера за доверие. Роман получил передачу в районе 11 метров и точно пробил в ворота соперника. Удар размочил нули на табло.

Недолго радовались гости, уже через шесть минут нужно было начинать все с нуля. Гент пропустил быструю контратаку флангом, которую удачно завершил Николя Сторм. В итоге – 1:1 ничья, которая продержалась в течение 74 минут встречи.