Гент в рамках 27 тура чемпионата Бельгии гостил на поле Мехелена, за который выступает другой украинец Марьян Швед. Роман Яречук начал матч с первых минут. Читайте также Благодаря феерическому матчу: Яремчук попал в команду недели FIFA 21 Очередной гол Яремчука Уже на 10-й минуте украинский форвард отблагодари тренера за доверие. Роман получил передачу в районе 11 метров и точно пробил в ворота соперника. Удар размочил нули на табло. Недолго радовались гости, уже через шесть минут нужно было начинать все с нуля. Гент пропустил быструю контратаку флангом, которую удачно завершил Николя Сторм. В итоге – 1:1 ничья, которая продержалась в течение 74 минут встречи. Яремчук провел на поле весь матч. Марьян Швед и Игорь Пластун пропустили матч из-за травмы, а Роман Безус не попал в заявку на встречу. Рекордный сезон Этот гол для Яремчука стал уже 17-м в сезоне, в чемпионате Бельгии забил 14 голов за 22 матча. От лидера бомбардирской гонки Украинский отделяют 9 мячей. Первое место в этом рейтинге занимает нигерийский нападающий Генка Пол Онуачу После победы Гент с 37 очками идет аж 12-м. Мехелен с 40 пунктами располагается на 7-й позиции. Видео гола Романа Яремчука