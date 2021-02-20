Иранский нападающий Захеди Шахаб отметился первым голом за луганскую Зарю. Забил он в матче УПЛ в ворота Мариуполя.

Шахаб вышел в стартовом составе Зари на матч против Мариуполя.

Примечательно Страшный сон голкиперов: Яремчук забил в третьем матче подряд - видео

Хотя это домашняя игра для азовского клуба, но матч перенесли в Запорожье из-за неготовности стадиона "Мариуполь" к проведению матчей – на нем до сих пор продолжаются ремонтные работы.

В середине первого тайма Шахаб потерял момент, когда не сумел забить гол, выйдя один на один на ворота Гальчука – голкипер справился с его ударом.

Зато впоследствии нападающий забил с более сложной ситуации. Он подхватил мяч в штрафной и пробил. Первый удар был заблокирован защитниками. Тогда он "перевел" мяч под левую ногу и мощно пробил под перекладину ворот.

Видео гола Шахаба

Для Шахаба этот гол стал первым за Зарю. К луганской команде он присоединился зимой, перейдя из донецкого Олимпика.

Всего же в этом сезоне Шахаб забил уже девять голов в УПЛ. И вышел на первое место в гонке бомбардиров.