Шахаб забил дебютный гол за Зарю: видео
Иранский нападающий Захеди Шахаб отметился первым голом за луганскую Зарю. Забил он в матче УПЛ в ворота Мариуполя.
Источник:24 канал
Шахаб вышел в стартовом составе Зари на матч против Мариуполя.
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Хотя это домашняя игра для азовского клуба, но матч перенесли в Запорожье из-за неготовности стадиона "Мариуполь" к проведению матчей – на нем до сих пор продолжаются ремонтные работы.
В середине первого тайма Шахаб потерял момент, когда не сумел забить гол, выйдя один на один на ворота Гальчука – голкипер справился с его ударом.
Зато впоследствии нападающий забил с более сложной ситуации. Он подхватил мяч в штрафной и пробил. Первый удар был заблокирован защитниками. Тогда он "перевел" мяч под левую ногу и мощно пробил под перекладину ворот.
Видео гола Шахаба
Для Шахаба этот гол стал первым за Зарю. К луганской команде он присоединился зимой, перейдя из донецкого Олимпика.
Всего же в этом сезоне Шахаб забил уже девять голов в УПЛ. И вышел на первое место в гонке бомбардиров.
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