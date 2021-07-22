Вьюнник перешел в Мариуполь на правах аренды на один сезон. Прошлый сезон он провел в Шахтере, но в УПЛ сыграл лишь в пяти матчах. Еще один матч он провел в Лиге чемпионов, когда вышел на замену в матче против Реала в Мадриде.

Вьюнник – десятый игрок в составе Мариуполя, которого арендовали у Шахтера.

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До этого летом 2021 года в аренду в Мариуполь отправились голкипер Никита Турбаевский, защитник Даниил Удод, полузащитники Михаил Хромей и Артур Микитишин.

Кроме того, в Мариуполе продолжат выступать игроки Шахтера, которые пришли в команду в прошлом сезоне – защитник Александр Драмбаев, полузащитники Максим Чех, Дмитрий Топалов и Алексей Кащук, а также форвард Артур Кулаков.

Зато Даниил Сикан и Артем Бондаренко, которые в прошлом сезоне выступали за Мариуполь на правах аренды, остаются в Шахтере.

Также неизвестно, продолжат ли выступления в Мариуполе еще двое игроков – защитник Марк Мампаси и вингер Олег Очеретько. Оба указаны на сайте Мариуполя как игроки команды, но в заявке на сезон их нет. Как и нет их в заявке Шахтера.

Единственный новичок команды, который подписал с клубом полноценный контракт – защитник Станислав Микицей.