В'юнник перейшов у Маріуполь на правах оренди на один сезон. Минулий сезон він провів в Шахтарі, але в УПЛ зіграв лише у п'яти матчах. Ще один матч він провів в Лізі чемпіонів, коли вийшов на заміну у матчі проти Реала в Мадриді.

В'юнник – десятий гравець у складі Маріуполя, якого орендували в Шахтаря.

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До цього влітку 2021 року в оренду в Маріуполь відправилися голкіпер Микита Турбаєвський, захисник Данило Удод, півзахисники Михайло Хромей та Артур Микитишин.

Окрім того, у Маріуполі продовжать виступати гравці Шахтаря, які прийшли в команду в минулому сезоні – захисник Олександр Драмбаєв, півзахисники Максим Чех, Дмитро Топалов та Олексій Кащук, а також форвард Артур Кулаков.

Натомість Данило Сікан та Артем Бондаренко, які в минулому сезоні виступали за Маріуполь на правах оренди, залишаються в Шахтарі.

Також невідомо, чи продовжать виступи за Маріуполь ще двоє гравців – захисник Марк Мампасі та вінгер Олег Очеретько. Обоє вказані на сайті Маріуполя як гравці команди, але в заявці на сезон їх немає. Як і немає їх в заявці Шахтаря.

Єдиний новачок команди, який підписав з клубом повноцінний контракт – захисник Станіслав Микицей.