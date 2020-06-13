13 июня "Мариуполь" сыграл с "Ворсклой" в 26 туре УПЛ. В поединке в Запорожье сильнейшего выявить не удалось.

Мариуполь – Ворскла 1:1

Голы: Топалов, 74 – Кане, 59

Удаление: Пердута (Ворскла), 90 + 5

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В минувшие выходные команде из Мариуполя удалось сыграть вничью в матче против донецкого "Олимпика". На последних минутах встречи гости разыграли угловой и загрузили мяч в штрафной. Там удачно головой сыграл чемпион мира Кащук.

"Ворсклу" же ожидал поединок против команды "Львов". На 13-й минуте за "Ворсклу" отличился Кане. В течение всего поединка матча счет держался минимальным в пользу хозяев поля – 1:0. Однако, "Львов" показал настоящий характер и вырвал ничью в матче. С пенальти на четвертой добавленной минуте забил Шина.

Игра на контратаках

Футболисты "Мариуполя" вышли на матч в футболках посвященных президенту клуба Владимиру Бойко, который скончался пять лет назад после продолжительной болезни.

С первых секунд встречи "Мариуполь" попытался забить быстрый гол, но защита полтавской команды был на месте. На 11-й минуте состоялся первый удар по воротам гостей матча. Ударом издали отличился Сапай, но мяч пролетел значительно выше ворот.

Несколько опасных атак выполнила полтавская команда, но голкипер "Мариуполя" в стиле "Нойера" спас команду.

На 16-й минуте реальную возможность выйти вперед в счете потеряла "Ворскла", сопернику удалось заблокировать удар.

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Обе команды активизировались в конце первого тайма.

На 40-й минуте супермомент имела "Ворскла". После прострела с фланга Степанюк получил реальную возможность огорчить голкипера соперников. Однако, не смог удачно пробить, поэтому мяч легко забрал в руки Гальчук.

"Мариуполь" быстро ответил острым моментом. Кулаков опасно пробил по воротам Ризника, но мяч пролетел выше ворот.

Неудержимый Кане и незасчитанный гол

В начале второго тайма активный Кане повел свою команду вперед. Но защита "Мариуполя" не спала и не дала обострить игру у своих ворот.

На 59-й минуте гостям удалось выйти вперед в счете. Неудачно сыграла защита "Мариуполя". Степанюк отдал ближнего Кулачу, а тот прекрасно увидел подключение Кане, который между ног голкипера попал в ворота "Мариуполя" – 0:1.

Гол безудержного Кане:

Далее команда Бабича пыталась сравнять счет. Преимущество "Мариуполя" воплотилась в гол. Фланговую передачу Корниенко замкнул Топалов – 1:1.

Гол Топалова:

Впоследствии "Мариуполю" удалось выйти вперед в матче, но боковой арбитр зафиксировал офсайд.

На 82-й минуте хороший ответ нанесла "Ворскла". Даниил Кравчук нанес мощный удар – голкипер оказался на месте.

На дополнительных минутах встречи опасным ударом отметился Васин, мяч пролетел мимо стойки. В итоге матч завершился бескомпромиссной ничьей – 1:1.

"Мариуполю" не удалось приблизиться к "Днепру-1", который располагается на седьмой строчке таблицы. После матча в активе команды Бабича 27 очков.

Полтавская "Ворскла" заочно опередила "Львов" в турнирной таблице, в активе команды 23 набранных очка. Команда из Львова свой матч проведет сегодня против донецкого "Олимпика".

"Мариуполь" - "Ворскла" обзор матча:

Турнирная таблица УПЛ