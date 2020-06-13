Футболист киевского "Динамо" Томаш Кендзера рассказал, что все игроки согласились на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса. Легионер не стал называть точные проценты.

Этой информацией поделился польский легионер "Динамо", сообщает издание Przeglad Sportowy.

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По его словам, все вошли в данную ситуацию. Поляк не стал называть точный процент, на какой футболистам урезали зарплату.

Мы согласились на уменьшение зарплаты, ведь все игроки понимали ситуацию. Однако, я не буду говорить о конкретных суммах,

– сказал защитник.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство "Динамо" обсуждало с игроками сокращение зарплаты за март на небольшой процент, а за апрель около 50 процентов. Подготовку к возобновлению сезона "Динамо" начало в мае.

Футболист добавил, что придерживается всех карантинных ограничений.