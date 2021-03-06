Маріуполь 6 березня приймав Ворсклу у рамках 17 туру УПЛ. Полтавські футболісти у більшості мінімально здолали "азовців" завдяки реалізованому пенальті.

Маріуполь – Ворскла 0:1

Гол: Кулач, 34

Вилучення: Биков, 34, Танковський, 79 (обидва – Маріуполь)

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Спірне вилучення

Команди доволі рівно розпочали цей поєдинок. Перший небезпечний момент був біля воріт господарів. Класна атака вдалась Ворсклі. Рикошет після подачі з флангу міг спрямувати м'яч у володіння Маріуполя, але лише кутовий був призначений для полтавського клубу.

Підопічні Юрія Максимова використовували високий пресинг, але "азовці" доволі легко доходили до воріт гостей.

Команди мали декілька стандартів, але вони не завершились жодною гостротою. Кане зльоту пробивав у сторону воріт Маріуполя – голкіпер Гальчук легко забрав м'яч до рук після легкого удару від легіонера.

Вже за хвилину Ворскла класно вибігла в атаку, Кулач вийшов сам на сам з голкіпером. Однак центрбек Биков ціною фолу зупинив "ворсклянина" – пенальті та вилучення для захисника господарів. Команді Остапа Маркевича прийшлось протягом 55 хвилин грати у меншості. До позначки підійшов Кулач та впевнено пробив під поперечину – 0:1 Кулач у третьому матчі поспіль записує своє прізвище у протокол матчу.

Відео найкращих моментів першого тайму

Крах Маріуполя

У першому таймі жодна атака більше не завершилась голом. Мінімальна перемога Ворскли 0:1. Вже з самого початку другого тайму полтавський клуб намагався збільшити перевагу. Удар Тіля пролетів повз площину воріт суперника.

Кане віддав хорошу розрізну передачу на Степанюка – захисник зіграв на випередження та став на заваді виходу віч-на-віч.

На 79-й хвилині справи Маріуполя пішли вкрай невдало – ще одне вилучення. Танковський грубо зіграв у боротьбі, сам зазнав пошкодження та побачив перед собою другу жовту картку. Команда Маркевича удев'ятьох догравала матч.

Луїзау отримав розкішну передачу від Пердути поміж двох захисників, але бразилець не зумів переграти голкіпера.

На останніх хвилинах "азовці" тиснули на ворота гостей – захист команди з Полтави діяв надійно. Як не старались футболісти, але змінити рахунок зустрічі не вдалось. 0:1 – мінімальна перемога Ворскли.