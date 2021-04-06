Мариуполь продолжает выступать в УПЛ на чужих стадионах. Следующий домашний матч команда проведет в Киеве.

В 21-м туре УПЛ Мариуполь будет принимать Шахтер. Но вместо игры на домашнем стадионе, команда будет вынуждена сыграть в Киеве на НСК "Олимпийский".

Стоящее Матчи сборной Украины на Евро-2020 пройдут со зрителями

Мариуполь не может пока играть матч на домашнем стадионе из-за газона. В первой половине сезона там проводились ремонтные работы по замене газона. Поэтому "азовцы" первый круг чемпионата провели на выезде. Во втором круге они должны были играть все матчи дома. Но сначала строительные работы на стадионе не успели закончить вовремя, поэтому часть матчей второго круга команда снова провела в других городах.

Лишь единственный матч Мариуполь провел дома против Миная 20 марта. Однако после этого матча был решено, что газон еще не прижился как следует. Поэтому следующую игру – против Ингульца, "азовцы" снова были вынуждены провести далеко от дома. Местом проведения матча выбрали Харьков.

Домашнюю игру против Шахтера, которая запланирована на 10 апреля, Мариуполь проведет в Киеве. Местом проведения матча указан НСК "Олимпийский". Стоит добавить, что этот стадион считается домашним для "горняков" в этом сезоне.