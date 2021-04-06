Маріуполь продовжує виступати в УПЛ на чужих стадіонах. Наступний домашній матч команда проведе в Києві.

У 21-у турі УПЛ Маріуполь прийматиме Шахтар. Але замість гри на домашньому стадіоні, команда буде вимушена зіграти у Києві на НСК "Олімпійський".

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Маріуполь не може поки грати матч на домашньому стадіоні через газон. В першій половині сезону там проводилися ремонтні роботи по заміні газону. Тож "азовці" перше коло чемпіонату провели на виїзді. У другому колі вони мали грати всі матчі вдома. Але спочатку будівельні роботи на стадіоні не встигли закінчити вчасно, тому частину матчів другого кола команда знову провела в інших містах.

Лише єдиний матч Маріуполь провів вдома – проти Минаю 20 березня. Однак після цього матч було вирішено, що газон ще не прижився як слід. Відтак наступну гру – проти Інгульця, "азовці" знову були змушені провести далеко від дому. Місцем проведення матчу обрали Харків.

Домашню гру проти Шахтаря, яка запланована на 10 квітня, Маріуполь проведе у Києві. Місцем проведення матчу вказаний НСК "Олімпійський". Варто додати, що цей стадіон вважається домашнім для "гірників" в цьому сезоні.