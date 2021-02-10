Мариуполь в 14 туре УПЛ будет принимать Александрию. Но этот домашний матч азовская команда не сможет сыграть на родном стадионе. Поэтому игру пришлось перенести в другой город.

Весь первый круг УПЛ Мариуполь провел на выезде из-за ремонтных работ на собственном стадионе. Там полностью меняли газон, в том числе и систему дренажа и полива. А также заменили ворота, и привели в порядок трибуны. Поэтому весь второй круг "азовцы" должны были провести дома.

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Работы должны были закончить до начала второго круга чемпионата, но не успели. Поэтому вторую часть турнира Мариуполю придется открывать домашним матчем, но не на своем поле.

В воскресенье, 14 февраля, Мариуполь примет Александрию на "Славутич Арене" в Запорожье. Стоит добавить, что за день до этого, 13 февраля, на этом же стадионе Заря сыграет против Десны.

Когда стадион в Мариуполе будет готов принимать матчи – пока неизвестно. Следующий матч Мариуполь сыграет против Зари.