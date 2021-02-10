Маріуполь в 14 турі УПЛ прийматиме Олександрію. Але цей домашній матч азовська команда не зможе зіграти на рідному стадіон. Тож гру довелося перенести в інше місто.

Все перше коло УПЛ Маріуполь провів на виїзді через ремонтні роботи на власному стадіоні. Там повністю міняли газон, в тому числі й систему дренажу та поливу. А також замінили ворота, і привели до ладу трибуни. Відтак все друге коло "азовці" мали провести вдома.

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Роботи мали закінчити до початку другого кола чемпіонату, але не встигли. Відтак другу частину турніру Маріуполю доведеться відкривати домашнім матчем, але не на власному полі.

У неділю, 14 лютого, Маріуполь прийме Олександрію на "Славутич арені" у Запоріжжі. Варто додати, що за день до цього, 13 лютого, на цьому ж стадіоні Зоря зіграє проти Десни.

Коли стадіон в Маріуполі буде готовий приймати матчі – поки невідомо. Наступний матч Маріуполь зіграє проти Зорі.