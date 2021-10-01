У Зинченко надрыв икроножной мышцы. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола надеется, что Зинченко успеет восстановиться во время международной паузы и будет готов сыграть с Бернли 16 октября.

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"Илкай Гюндоган и Александр Зинченко все еще не готовы играть. Надеемся, что оба восстановятся после паузы на матчи сборных", – сказал Гвардиола.

Что известно о травме Зинченко

  • Травму футболист получил в первом матче группы Лиги чемпионов против Лейпцига. Игрок уже пропустил три матча МанСити в Англии.
  • Это повреждение помешает Зинченко помочь "сине-желтым" в октябрьских поединках.
  • 24-летний футболист пропустит два поединка сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 – против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября). Матч с боснийцами состоится во Львове.