Мариуполь – Рух 0:3
Гол: Климчук, 66 (пен.), Борячук, 76, Рунич, 89
Удаление: Чоботенко, 65 (Мариуполь)
Смотрите также Пьяный дебош футболистов Колоса в поезде: новые детали
Перед матчем
- За четыре тура до финиша все больше обостряется борьба за выживание. У Руха 17 очков и он находится в самом низу турнирной таблицы, хотя по потерянным пунктам опережают Минай.
- Мариуполь набрал 22 пункта и находится на девятой позиции, что, впрочем, не гарантирует команде Остапа Маркевича спокойную жизнь, так как все еще может измениться кардинальным образом.
- В своей истории команды провели одну очную встречу в Премьер-лиге, которая завершилась вничью – 0:0.
На 65-й минуте Чоботенко по версии арбитра сбил Борячука. В итоге футболист Мариуполя заработал прямую красную карточку и пенальти в собственные ворота.
Климчук реализовал одиннадцатиметровый-0: 1.
Видео гола Климчука
На 76-й минуте Борячук выиграл борьбу и с легкостью перевел мяч в ворота азовцев.
Видео гола Борячука
В конце матча движение поставило точку в матче. Рунич после прострела Мисика забил третий мяч в ворота Гальчука.
В итоге Рух вырвал важную победу и за три тура до окончания сезона УПЛ оторвался от зоны вылета на 2 очка. Последний идет Минай – 18 очков. Мариуполь с 22 баллами расположился на 9 месте.
Мариуполь – Рух видеообзор