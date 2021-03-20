Киевское Динамо после вылета из Лиги Европы попытается реабилитироваться перед собственными фанатами на внутренней арене. В воскресенье, 21 марта, Динамо примет львовский Рух в 19 туре УПЛ.

Подопечные Мирчи Луческу уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата Украины. Киевляне уже набрали 43 очка и на 4 балла опережают донецкий Шахтер.

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В то же время Рух набрал всего 13 очков и ведет борьбу за выживание. Команда Ивана Федика всего на 1 балл опережает Львов, который находится на последнем месте.

Динамо – Рух: прогноз Favbet

На официальном уровне пути Руху и Динамо пересекались всего один раз в истории команд. Клубы встретились в октябре 2020 года в рамках УПЛ. Киевляне отпраздновали победу на классе со счетом 2:0.

На этот раз Динамо также фаворит встречи. Победу "бело-синих" букмекеры оценивают коэффициентом 1,15. В то же время на победу львовян букмекеры предлагают коэффициент 21.

Рух уже останавливал гранда украинского футбола. В первом круге УПЛ львовяне вырвали ничью у Шахтера. Коэффициент на то, что игра с Динамо также завершится ничьей – 7,40.

Динамо за 18 туров забило 38 голов, что примерно 2,1 гола за игру. Коэффициент 2,09 на индивидуальный тотал Динамо больше 2.5. Букмекеры предлагают коэффициент 2,51 на индивидуальный тотал Руха больше 0.5.

Поединок Динамо – Рух состоится на НСК "Олимпийский". Начало игры в 17:00.