"Мариуполь" в воскресенье, 28 июня, одержал победу в рамках 28 тура чемпионата Украины над "Днепр-1". Команда Александра Бабича отстояла победу, играя в меньшинстве.

Мариуполь – Днепр-1 2:1

Голы: Корниенко, 23, Кащук, 45+3 – Хобленко, 66

Удаление: Муравский, 65 (Мариуполь)

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Битва за Лигу Европы

И "Днепр-1" и "Мариуполь" сохраняются шансы сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает 24 канал. Для начала обеим командам следует занять 7 или 8 место, которое дает право сыграть в плей-офф за путевку в Лигу Европы.

Соперниками "нижней шестерки" будут клубы, занявшие 5 и 6 место в верхнем секстете. Именно эти четыре команды и разыграют путевку в квалификацию Лиги Европы, если "Ворскла" 8 июля не выиграет Кубок Украины.

Первую хорошую возможность в матче имел Вакулко, но игрок "Днепра-1" не смог огорчить голкипера "Мариуполя" Гальчука.

На 23 минуте "Мариуполь" открыл счет. Кирюханцев из пределов штрафной сделал навес на дальнюю штангу, где мяч в ворота переправил Корниенко.

После этого Дмитрий Михайленко провел вынужденную замену: Тейлор не смог продолжить игру, и на поле вышел Супряга.

Впрочем, дивидендов это днепрянам не принесло, ведь "азовцы" продолжили доминировать. Сначала момент имел Федорчук, который мощно пробил из-за пределов штрафной.

Вратарь гостей только со второй попытки забрал мяч в руки. А еще через несколько минут Быков в стиле Хави вывел Кулакова один на один с Юрчуком.

Футболист "Мариуполя" пробил мимо ворот.

В компенсированное к первому тайму времени подопечные Александра Бабича, которого могут уволить, удвоили преимущество. Чемпион мира 2019 года Кащук мощно выстрелил издали точно в нижний угол – 2:0.

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После перерыва "Днепр-1" увеличил обороты и заметно превосходил "азовцев". Хорошую возможность на 59 минуте имел Адамюк. После подачи с углового футболист попал в штангу.

На 65 минуте интрига в матче возобновилась: "Днепр-1" таки начал воплощать свое преимущество. Муравский в собственной штрафной нарушил правила против Хобленко – пенальти. Кроме того, Муравский увидел вторую желтую карточку и был удален с поля.

Пенальти уверенно реализовал Хобленко.

На 73 минуте Когут с правого фланга прострелил в штрафную. Булеца пробил в касание в нижний угол, но Гальчук выручил партнеров. Еще через мгновение после навеса головой пробивал Адамюк, но мяч пролетел над перекладиной.

Через шесть минут одиночный момент возник у "Мариуполя". Свежий Топалов прострелил с левого фланга в штрафную на Фомина. Но нападающий не сумел переправить мяч в ворота.

Убийственную возможность на 84 минуте упустил Чичиков, который с близкого расстояния не обыграл Гальчука. Несмотря на давление на последних минутах днепряне не смогли вырвать хотя бы ничью.

После этого матча "Днепр-1" сохранил 7-ю строчку, однако "Мариуполь" сократил отставание до одного очка.

Мариуполь – Днепр-1 видеообзор

Турнирная таблица УПЛ