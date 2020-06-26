Футбольный клуб "Мариуполь" в ближайшее время может сменить главного тренера. Место Александра Бабича займет Валерий Кривенцов.

О том, что Валерий Кривенцов может сменить Александра Бабича на посту главного тренера "Мариуполя", сообщает "Команда №1".

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Сообщается, что руководство "азовцев" осталось недовольным после вылета команды из Кубка Украины.

В полуфинале "Мариуполь" в серии пенальти проиграл полтавской "Ворскле".

Что известно о Кривенцове? Он тренировал "Ильичевец" (нынешний "Мариуполь") в 2015-2016 годах. Также работал в академии, юношеской и молодежной команд "Шахтера". Как футболист играл за "Шахтер", "Металлург" Донецк и Запорожье, "Волынь", и "Актобе".

В "Мариуполе" якобы считают, что 46-летний Кривенцов может помочь прогрессу молодых игроков азовского клуба.

Впрочем, Бабич может сохранить работу, если выведет команду в квалификацию Лиги Европы.

Сейчас клуб претендует, чтобы сыграть в плей-офф УПЛ. После 26 сыгранных матчей "Мариуполь" отстает от 7-го места, дающего путевку в плей-офф УПЛ, на 4 очка.

Контракт Бабича с "Мариуполем" истекает 31 июля.