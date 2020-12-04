Динамо после очередной неудачи в Лиге чемпионов попытается реабилитироваться перед собственными фанами в чемпионате Украины, где дела у киевлян намного лучше. Испортить настроение Динамо хочет Мариуполь, который встретится с "бело-синими" в субботу, 5 декабря, в 12 туре УПЛ. Что прогнозируют букмекеры – далее в материале.

Мариуполь – Динамо: прогноз

Поединок Мариуполь – Динамо состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", ведь стадион "азовцев" еще на реконструкции. Об этом сообщает 24 канал. Игра начнется в 19:30.

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Мариуполь и Динамо в турнирной таблице разделяют 10 очков: киевляне лидируют, а клуб с побережья Азовского моря занимает 6-е место. Бесспорно, что Мариуполь попытается отобрать очки у Динамо и помочь Шахтеру. Как известно, за "азовцев" играет целый ряд арендованных у Шахтера футболистов.

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Динамо – очевидный фаворит поединка. Победу подопечных Мирчи Луческу букмекеры оценивают коэффициентом 1,363. В то же время на победу Мариуполя коэффициент 7,60. Ничья в поединке – 4,90.

Учитывая, что матч состоится в Киеве, следует рассматривать, как команды играли в столице Украины. Здесь Динамо выиграло последние три игры. До этого Мариуполь отобрал очки у "бело-синих" в мае 2018-го года. Ничья в том матче лишило Динамо шансов на чемпионство.

В трех подряд матчах было забито три и более голов. Коэффициент на тотал больше 3 – 2,01. Формально на выезде Динамо дважды побеждало "азовцев" с идентичным счетом 1:0. Коэффициент на тотал меньше 1.0-10,75.