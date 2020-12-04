Динамо після чергової невдачі у Лізі чемпіонів спробує реабілітуватися перед власними фанами у чемпіонаті України, де справи у киян набагато кращі. Зіпсувати настрій Динамо хоче Маріуполь, який зустрінеться з "біло-синіми" у суботу, 5 грудня, у 12 турі УПЛ. Що прогнозують букмекери – далі в матеріалі.

Маріуполь – Динамо: прогноз

Поєдинок Маріуполь – Динамо відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський", адже стадіон "азовців" ще на реконструкції. Про це повідомляє 24 канал. Гра розпочнеться о 19:30.

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Маріуполь та Динамо у турнірній таблиці розділяють 10 очок: кияни лідирують, а клуб з узбережжя Азовського моря посідає 6-е місце. Безперечно, що Маріуполь спробує відібрати очки в Динамо та допомогти Шахтарю. Як відомо, за "азовців" грає цілий ряд орендованих у Шахтаря футболістів.

Прогноз Marathonbet

Динамо – очевидний фаворит поєдинку. Перемогу підопічних Мірчі Луческу букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,363. Водночас на звитягу Маріуполя коефіцієнт 7,60. Нічия у поєдинку – 4,90.

Зважаючи, що матч відбудеться у Києві, то слід розглядати, як команди грали в столиці України. Тут Динамо виграло останні три гри. До цього Маріуполь відібрав очки у "біло-синіх" у травні 2018-го року. Нічия у тому матчі позбавило Динамо шансів на чемпіонство.

У трьох поспіль матчах було забито три й більше голів. Коефіцієнт на тотал більше 3 – 2,01. Формально на виїзді Динамо двічі перемагало "азовців" з ідентичним рахунком 1:0. Коефіцієнт на тотал менше 1.0 – 10,75.