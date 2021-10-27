Динамо легко обыграло Мариуполь и вышло в 1/4 финала Кубка Украины: видео
Источник:24 канал
Динамо уверенно вышло в 1/4 финала Кубка Украины сезона-2021/2022. Киевляне в рамках 1/8 финала 27 октября не заметили сопротивления Мариуполя.
Мариуполь – Динамо 1:2
Голы: Очеретько, 85 – Вербич, 16, Шабанов, 33
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Победа на классе
Динамо было абсолютным фаворитом матча с Мариуполем, который проиграл 4 предыдущих поединка подряд. Киевляне уверенно вошли в матч и довольно быстро открыли счет.
Голу в ворота Мариуполя предшествовал острый момент у Леднева. Шкурин выкатил Богдану на 11 метров, но хавбек пробил в голкипера. Динамо заработало угловой, после которого отличился Вербич. Словенец удачно пробил головой.
Вербич забил за Динамо впервые с 28 ноября 2020 года.
После этого два момента имел Шапаренко: сначала Николай опасно пробил со штрафного, а затем нанес удар издалека. Турбаевский не без проблем справился с обоими выстрелами.
В середине тайма Динамо провело второй гол: Шабанов удачно отыграл на дальней стойке и переправил мяч в ворота. Недавно у Артема родилась дочь и футболист вместе с партнерами отпраздновал это событие после гола.
Второй тайм едва не стал формальностью: Динамо продолжило владеть мячом, но играло без особого энтузиазма. Преимущество "бело-синих" смог увеличивать Вербич, но его опасный удар отразил голкипер.
Мариуполь неожиданно вернул интригу в игру на 85 минуте: Очеретько не встретил сопротивления от Шабанова и из пределов штрафной "положил" мяч в угол ворот Дениса Бойко.
Динамо таки одержало победу, не потратив много сил, что не скажешь о нервах. "Бело-синим" и болельщикам киевлян пришлось поволноваться на последних минутах.
Столичный клуб присоединился к Александрии и Ворскле, которые первыми вышли в четвертьфинал Кубка Украины.
Мариуполь – Динамо видеообзор