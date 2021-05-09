Мариуполь – Десна 4:1

Голы: Очеретько, 61, Сикан, 63, 78, Бондаренко, 87 – Конопля, 44

Удаление: Домбровский, 62 (Десна)

Десна в последнем туре УПЛ решала судьбу путевки в Лигу Конференций. В параллельном матче полтавская Ворскла играла на выезде против Миная. А в Ковалевке досрочный чемпион УПЛ Динамо сыграл с местным Колосом.

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Лучше поединок начала Десна. Уже в начале встречи только Кравцов и оборона Мариуполя помешала голу после розыгрыша углового. Картушов пробивал в ворота Мариуполя, но удар стал больше похожим на передачу, которую не успел замкнуть Безбородько. Ровным счетом ничего не удавалось у хозяев матча у владений.

Черниговский клуб был ближе к тому, чтобы размочить нули на табло. Но атаки гостей не завершались ударами. В конце первого тайма Конопля опередил своего опекуна на втором этаже после подачи с фланга и открыл счет в матче – 0:1.

После перерыва гости из Чернигова не только остались в меньшинстве, но и пропустили. Очеретько сравнял цифры на табло в Мариуполе. А вторую желтую карточку перед собой увидел Домбровский, которая автоматически превратилась в удаление.

Сикан воспользовался пожаром у владений десны и в упор прошил сетку ворот. Арбитр взял паузу в игре, чтобы просмотреть видеоповтор на "чистоту" гола, не было ли офсайда. Балакин указал на центр поля – 2:1. Хозяева поля быстро перевернули ход матча с ног на голову.

На 78-й минуте Стасюк классной передачей вывел один на один Сикана, который оформил дубль – 3:1. Добил Десну дебютант сборной Украины Бондаренко – 4:1. Полузащитник легко качнул защитника и ударом в ближний угол забил четвертый гол команды.