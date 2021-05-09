Маріуполь – Десна 4:1

Голи: Очеретько, 61, Сікан, 63, 78, Бондаренко, 87 – Конопля, 44

Вилучення: Домбровський, 62 (Десна)

Десна в останньому турі УПЛ вирішувала долю путівки у Лігу Конференцій. У паралельному матчі полтавська Ворскла грала на виїзді проти Минаю. А у Ковалівці достроковий чемпіон УПЛ Динамо зіграв з місцевим Колосом.

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Краще поєдинок розпочала Десна. Вже на початку зустрічі лише Кравцов та оборона Маріуполя стала на заваді голу після розіграшу кутового. Картушов пробивав у ворота Маріуполя, але удар став більше схожим на передачу, яку не встиг замкнути Безбородько. Зовсім нічого не вдавалось у господарів матчу біля володінь Паста.

Чернігівський клуб був ближчим до того, щоб розмочити нулі на табло. Але атаки гостей не завершувались ударами. Наприкінці першого тайму Конопля випередив свого опікуна на другому поверсі після подачі з флангу та відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Після перерви гості з Чернігова не лише залишились у меншості, а й пропустили. зрівняв цифри на табло у Маріуполі. А другу жовту картку перед собою побачив , яка автоматично перетворилась у .

Сікан скористався пожежею біля володінь Десни та впритул прошив сітку воріт. Арбітр взяв паузу у грі, щоб переглянути відеоповтор на "чистоту" голу, чи часом не було офсайду. Балакін вказав на центр поля – 2:1. Господарі поля швидко перевернули хід матчу з ніг на голову.

На 78-й хвилині Стасюк класною передачею вивів сам на сам Сікана, який оформив дубль – 3:1. Добив Десну дебютант збірної України Бондаренко – 4:1. Півзахисник легко хитнув оборонця та ударом у ближній кут забив четвертий гол команди.

Маріуполь залишає Десну за бортом єврокубків. Ворскла у паралельному матчі зіграє у другому раунді Ліги Конференцій. "Азовці" із 26 очками поки що розташовуються на 11 місці. Але їх можуть посунути футболісти Інгульця, які ще не зіграли свій матч. Десна з 38 пунктами завершує сезон 6-ю.

Маріуполь – Десна відеоогляд