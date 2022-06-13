Саладуха: Это стало для Мариуполя вторым днем ​​рождения

Народная депутат рассказала, что тогда в 2014 году украинским военным молниеносно удалось выгнать захватчиков с нашей территории.

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Этот день стал вторым днем ​​рождения этого города и его граждан. После этого освобождения Мариуполь словно возродился и стал красивее. Бывшая легкоатлетка, специализировавшаяся на тройном прыжке, сравнила Мариуполь со своим родным Донецком.

После этого он бурно развивался и стал привлекательным местом для жизни, невзирая на близость линии разграничения на Донбассе. В отличие от моего родного Донецка, законсервировавшегося в своем упадке в оккупации,

– заметила Саладуха.

"Теперь Мариуполь снова в руках врага"

Никто и не догадывался, что через восемь лет украинской армии во второй раз придется освобождать от врага город-герой Мариуполь, где ходят смертельные болезни из-за огромного количества погибших мирных людей.

"Теперь Мариуполь снова в руках врага. По меньшей мере 22 тысячи мирных жителей погибли, 1300 многоэтажек разрушены, не существует коммунальной инфраструктуры, в городе распространяются болезни и оно стоит на пороге эпидемии. Все это последствия "русского мира", который взял Мариуполь в плен" – добавила титулованная атлетка.

Ольга Саладуха настроена решительно. Бывшая легкоатлетка уверена, что украинские защитники во второй раз уволят Мариуполь и отплатят врагу за все разрушенные жизни украинцев.

Но уволили тогда, уволим и сегодня. Мы отплатим агрессору за каждую изъятую и изуродованную жизнь, за каждую разрушенную семью, за каждую слезу мамы и ребенка. Город-герой Мариуполь был и будет украинским,

– написала Саладуха.

Напомним, что в январе 2022 Ольга Саладуха официально простилась со спортивной карьерой. Уже бывшая легкоатлетка отметила, что дает дорогу и шанс проявиться молодому поколению.