Саладуха: Це стало для Маріуполя другим днем народження

Народна депутатка розповіла, що тоді у 2014 році українським військовим блискавично вдалось вигнати загарбників із нашої території.

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Цей день став другим днем народженням цього міста та її громадян. Після цього звільнення Маріуполь наче відродився та став лише красивішим. Колишня легкоатлетка, яка спеціалізувала на потрійному стрибку, порівняла Маріуполь зі своїм рідним Донецьком.

Після цього він бурхливо розвивався і став привабливим місцем для життя, попри близькість лінії розмежування на Донбасі. На відміну від мого рідного Донецька, який законсервувався у своєму занепаді в окупації,

– зауважила Саладуха.

"Тепер Маріуполь знову в руках ворога"

Ніхто й не здогадувався, що через вісім років українській армії вдруге доведеться звільняти від ворога місто-герой Маріуполь, де ширяться смертельні хвороби через величезну кількість загиблих мирних людей.

"Тепер Маріуполь знову в руках ворога. Щонайменше 22 тисячі мирних жителів загинуло, 1300 багатоповерхівок зруйновано, не існує комунальної інфраструктури, в місті ширяться хвороби й воно стоїть на порозі епідемії. Усе це наслідки "русского міра", який взяв Маріуполь у полон", – додала титулована атлетка.

Ольга Саладуха налаштована рішуче. Колишня легкоатлетка впевнена, що українські захисники вдруге звільнять Маріуполь та відплатять ворогу за усі зруйновані життя українців.

Але звільнили тоді, звільнимо й сьогодні. Ми відплатимо агресору за кожне забране та понівечене життя, за кожну зруйновану родину, за кожну сльозу мами та дитини. Місто-герой Маріуполь був та буде українським,

– написала Саладуха.

Нагадаємо, що у січні 2022 року Ольга Саладуха офіційно попрощалась зі спортивною кар'єрою. Вже колишня легкоатлетка зазначила, що дає дорогу та шанс проявитись молодому поколінню.