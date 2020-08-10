В понедельник, 10 августа, состоялась жеребьевка украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2020/2021. Стало известно, что "Мариуполь" проведет практически все матчи первого круг на выезде.

"Мариуполь" официально сообщил, что проведет 12 из 13 матчей первого круга на выезде. Единственный матч, который "Мариуполь" сыграет дома, будет 12-й тур против "Динамо".

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Азовский клуб сообщил, что будет играть в первом круге на выезде, ведь стадион имени Бойко в Мариуполе находится на реконструкции.

1-й тур

"Александрия" – "Мариуполь"

2-й тур

"Заря" – "Мариуполь"

3-й тур

"Днепр-1" – "Мариуполь"

4-й тур

"Ворскла" – "Мариуполь"

5-й тур

"Колос" – "Мариуполь"

6-й тур

Команда ПФЛ – "Мариуполь"

7-й тур

Команда ПФЛ – "Мариуполь"

8-й тур

"Шахтер" – "Мариуполь"

9-й тур

"Олимпик" – "Мариуполь"

10-й тур

Команда ПФЛ – "Мариуполь"

11-й тур

"Львов" – "Мариуполь"

12-й тур

"Мариуполь" – "Динамо"

13-й тур

"Десна" – "Мариуполь"

По предварительной информации новый чемпионат стартует 22 августа.