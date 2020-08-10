"Маріуполь" гратиме матчі першого кола УПЛ на виїзді: причина
У понеділок, 10-го серпня, відбулося жеребкування української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2020/2021. Стало відомо, що "Маріуполь" проведе практично всі матчі першого коло на виїзді.
"Маріуполь" офіційно повідомив, що проведе 12 з 13 матчів першого кола на виїзді. Єдиний матч, який "Маріуполь" зіграє вдома, буде 12-й тур проти "Динамо".
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Азовський клуб повідомив, що гратиме у першому колі на виїзді, адже стадіон імені Бойка в Маріуполі перебуває на реконструкції.
1-й тур
"Олександрія" – "Маріуполь"
2-й тур
"Зоря" – "Маріуполь"
3-й тур
"Дніпро-1" – "Маріуполь"
4-й тур
"Ворскла" – "Маріуполь"
5-й тур
"Колос" – "Маріуполь"
6-й тур
Команда ПФЛ – "Маріуполь"
7-й тур
Команда ПФЛ – "Маріуполь"
8-й тур
"Шахтар" – "Маріуполь"
9-й тур
"Олімпік" – "Маріуполь"
10-й тур
Команда ПФЛ – "Маріуполь"
11-й тур
"Львів" – "Маріуполь"
12-й тур
"Маріуполь" – "Динамо"
13-й тур
"Десна" – "Маріуполь"