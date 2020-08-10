У понеділок, 10-го серпня, відбулося жеребкування української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2020/2021. Стало відомо, що "Маріуполь" проведе практично всі матчі першого коло на виїзді.

"Маріуполь" офіційно повідомив, що проведе 12 з 13 матчів першого кола на виїзді. Єдиний матч, який "Маріуполь" зіграє вдома, буде 12-й тур проти "Динамо".

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Азовський клуб повідомив, що гратиме у першому колі на виїзді, адже стадіон імені Бойка в Маріуполі перебуває на реконструкції.

1-й тур

"Олександрія" – "Маріуполь"

2-й тур

"Зоря" – "Маріуполь"

3-й тур

"Дніпро-1" – "Маріуполь"

4-й тур

"Ворскла" – "Маріуполь"

5-й тур

"Колос" – "Маріуполь"

6-й тур

Команда ПФЛ – "Маріуполь"

7-й тур

Команда ПФЛ – "Маріуполь"

8-й тур

"Шахтар" – "Маріуполь"

9-й тур

"Олімпік" – "Маріуполь"

10-й тур

Команда ПФЛ – "Маріуполь"

11-й тур

"Львів" – "Маріуполь"

12-й тур

"Маріуполь" – "Динамо"

13-й тур

"Десна" – "Маріуполь"

За попередньою інформацією новий чемпіонат стартує 22-го серпня.