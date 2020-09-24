Футбольный клуб "Мариуполь" арендовал у донецкого "Шахтера" полузащитника Дмитрия Крыськива. Это уже 14-й игрок, который в аренде в азовской команде.

Дмитрию Крыськиву всего 19 лет. За главную команду "Шахтера" он не выступал, ограничившись играми за молодежную команду. Два матча он провел и за молодежную сборную Украины.

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В "Мариуполе" Крыськив будет выступать в аренде до конца сезона. Он пополнит "шахтерскую диаспору" в команде, став 14-м игроком, которого донецкий "Шахтер" отправил в аренду в "Мариуполь". До этого в аренду до азовского клуба перешли Олег Кудрик, Назарий Муравский, Даниил Сагуткин, Игорь Кирюханцев, Максим Чех, Клим Приходько, Данил Игнатенко, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов, Алексей Потапов, Даниил Сикан, Андрей Кулаков и Станислав Библик.

После подписания соглашения "Мариуполь" в четверг, 24 сентября, отправился в очередной автобусный тур по городам Украины. Из-за работы по замене газона на домашнем стадионе команда вынуждена почти все матчи первого круга УПЛ провести на выезде. Также команду ожидает выезд в Николаевку (Сумская область) на матч Кубка Украины против "Виктории."В целом за 12 дней команда преодолеет 2500 километров, посетив Полтаву (матч с "Ворсклой" 26 сентября), Сумы (матч с "Викторией" в Николаевке 30 сентября) и Фастов (Матч с "Колосом" в Ковалевке 4 октября). В "Мариуполь" команда вернется 5 октября.