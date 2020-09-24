Футбольний клуб "Маріуполь" орендував у донецького "Шахтаря" півзахисника Дмитра Криськіва. Це вже 14-й гравець, який в оренді в азовській команді.

Дмитру Криськіву лише 19 років. За головну команду "Шахтаря" він не виступав, обмежившись іграми за молодіжну команду. Два матчі він провів і за молодіжну збірну України.

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В "Маріуполі" Криськів буде виступати в оренді до кінця сезону. Він поповнить "шахтарську діаспору" в команді, ставши 14-им гравцем, якого донецький "Шахтар" відправив в оренду в "Маріуполь". До цього в оренду до азовського клубу перейшли Олег Кудрик, Назарій Муравський, Данило Сагуткін, Ігор Кірюханцев, Максим Чех, Клим Приходько, Данило Ігнатенко, Артем Бондаренко, Дмитро Топалов, Олексій Кащук, Данило Сікан, Андрій Кулаков та Станіслав Біблик.

Після підписання угоди "Маріуполь" в четвер, 24 вересня, відправився в черговий автобусний тур містами України. Через роботи із заміни газону на домашньому стадіоні, команда змушена майже усі матчі першого кола УПЛ провести на виїзді. Також на команду очікує виїзд до Миколаївки (Сумська область) на матч Кубка України проти "Вікторії." Загалом за 12 днів команда подолає 2500 кілометрів, відвідавши Полтаву (матч з "Ворсклою" 26 вересня), Суми (матч з "Вікторією" в Миколаївці 30 вересня) та Фастів (Матч з "Колосом" у Ковалівці 4 жовтня). До "Маріуполя" команда повернеться 5 жовтня.