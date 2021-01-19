Лідер чемпіонату Італії Мілан підсилився новим футболістом. Мілан оголосив про підписання контракту з переможцем Ліги чемпіонів-2013 у складі Баварії Маріо Манджукичем.

Деталі переходу

Про перехід Манджукича в Мілан повідомляє офіційний сайт італійського клубу. 34-річний колишній футболіст збірної Хорватії перейшов у Мілан як вільний агент.

До речі Нападник Реала Йович перейшов у німецький клуб

Як повідомляє офіційний сайт міланців, контракт між сторонами підписаний до завершення сезону-2020/2021. Також у контракті передбачена опція продовження угоди ще на рік.

Манджукич виступатиме за Мілан під 9-м номером.

До уваги. Мілан після 18 матчів у чемпіонаті Італії є лідером турнірної таблиці. Інтер відстає на три очки.

Що відомо про Манджукича

Після виступу за ряд хорватських клубів Манджукич у 2010 році перейшов у німецький Вольфсбург. Уже за два роки хорват став гравцем Баварії, з якою здобув чи не найбільше титулів. Зокрема, виграв Лігу чемпіонів, Бундеслігу, Кубок Німеччини, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу.

У 2014 році Манджукич став гравцем Атлетіко Мадрид, але вже через рік перейшов у Ювентус. З туринцями Манджукич 5 разів виграв чемпіонат Італії.

У 2020 році Маріо як вільний агент перебрався в катарський клуб Аль-Духаіль.