После решения основного кандидата на должность главного тренера Хаби Алонсо остаться в Байере, Ливерпуль начал искать альтернативные варианты. Руководство "красных" остановилось на кандидатуре наставника Фейенорда Арне Слота.
Читайте также Чувствовал себя неудачником: победитель ЛЧ признался, что хотел покончить жизнь самоубийством
Переговоры закончились успешно
У него был действующий контракт до окончания сезона-2025/2026 и нидерландцы сразу дали понять, что бесплатно его не отпустят. Поэтому между клубами начались переговоры по компенсации, ведь сам тренер изъявил желание возглавить Ливерпуль.
Стороны в итоге достигли договоренности. Фейеноорд получит от 13 до 15 миллионов евро, что сделает трансфер Слота самым дорогим среди тренеров в истории нидерландского футбола.
"Красные" также уже договорились с 45-летним специалистом по условиям личного контракта. Вместе с Арне Слотом присоединятся к новому клубу также два его ассистента в Фейенорде – Сипке Гулсгофф и Рубен Петерс.
Отметим, что в этом сезоне Ливерпуль уже выиграл Кубок английской лиги. В АПЛ "красные" занимают третье место после 34 туров и отстают от первого места на три зачетных пункта.