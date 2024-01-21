В октябре 2023 года нидерландский специалист возглавил Шахтер, с которым подписал соглашение до конца июня 2026-го. Летом того же года Марино Пушич дал публичное обещание. Главный тренер "горняков" заверил, что через 1,5 года выучит украинский язык.

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Пушич держит свое слово

В донецком клубе показали, как продвинулось обучение соловьиной у наставника. Пушич уже выучил базовые слова и даже признался, что говорит по-украински на футбольном поле. Марино рассказал, что чаще всего на поле просит своих подопечных "показать зубы".

Также Марино признался, что он больше украинский язык, чем может им общаться. Ранее тренер донецкого клуба рассказывал, что понимает соловьиную на 30% и даже умеет читать.

Как видим, Пушич постепенно идет к тому, чтобы выполнить свое обещание.

Украинский от Марино Пушича: смотрите видео

Отметим, что 20 января Шахтер сообщил о продлении контракта с капитаном и лидером команды. Тарасом Степаненко. Новое соглашение с опорником рассчитано до конца июня 2025 года. Ранее свою подпись под продолжением сотрудничества поставил полузащитник Артем Бондаренко.

Также донецкий клуб оформил официальный переход бразильского вингера Кевина. В то же время существует много слухов о трансфере Георгия Судакова. Однако гендиректор "горняков" Сергей Палкин известил, что клуб отклонил 40-миллионное предложение по атакующему полузащитнику, предположительно находившемуся от итальянского Наполи.

К слову. Уже 21 января Шахтер проведет свой первый спарринг на заграничном собрании. Соперником команды Пушича будет болгарский Лудогорец Разград. Начало встречи в 16:30 по Киеву.

Напомним, что первую часть сезона УПЛ Шахтер закончил на 4-м месте, набрав 31 балл в 15-ти сыгранных поединках. Также подопечные Пушича продолжат свой еврокубковый путь в Лиге европы, где в плей-офф сыграют против французского Марселя. Первый матч против французов запланирован на 15 февраля, а ответный поединок – 22 февраля.