Украинская теннисистка в двух сетах одержала очередную победу над Винус Уильямс – 4:6 и 3:6. Это уже четвертая победа Элины Свитолиной над старшей из сестер Уильямс.
Подробнее об игре Элина Свитолина одолела легендарную 5-кратную победительницу Уимблдона на старте турнира
Возмутилась решением судьи
Американка не смогла выложиться в этом матче на все сто. Помешала травма ноги, которая сковывала движения Винус на корте.
В последнем розыгрыше мяч предательски для Винус попал прямо перед ней в линию. Уильямс было почти невозможно отразить этот удар перед собой. На повторе было ясно видно, что мяч не вылетел в аут, а половиной попал в линию.
Этот момент стал победным для Свитолиной, которая тоже была не в восторге от такой своей победы. Элина выглядела немного растерянной, когда шла к сетке, пожать руку Уильямс, которая иронической улыбкой встретила решение судьи.
Свитолина явно не получила лучшего удовольствия от этой игры, учитывая травму соперницы.
Уильямс-старша не стала давить руку рефери на вышке после матча. Американка гордо покинула корт, поблагодарив зрителей за поддержку.
Винус Уильямс не пожала руку судьи: смотрите видео
Легендарному Винус Уильямс вылетела уже в первом круге Уимблдона-2023. Элина Свитолина в следующем раунде сыграет против очень неудобной соперницы из Бельгии – Элизе Мертенс. Оппонента занимает 28 позицию в рейтинге WTA.
В очных противостояниях теннисистки провели уже 5 матчей, в которых украинка трижды праздновала победу при 2-х поражениях. Последний раз играли в 2021-м, когда бельгийка обыграла Элину 2:1 (6:3, 5:7, 10:6).