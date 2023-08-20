Подавление гильотиной: украинка досрочно проиграла бой в UFC – досадное видео

Марину Мороз подала очередная неудача. Украинцы совсем немного не хватило, чтобы продолжить поединок.

Марина Мороз досрочно проиграла поединок в UFC. Бойчина попала практически в безвыходную ситуацию во время дуэли. 24 Канал.

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Несчастливая ночь

Марина Мороз приняла участие в схватке, которая проходила в ночь с 19 на 20 августа в американском Бостоне в рамках турнир по смешанным единоборствам UFC 292. Украинская спортсменка (на тот момент 11–4) сошлась в дуэли с уроженкой Бразилии Карине Силвой (16-4). Бой состоялся в пределах адеркарда до главного боя и стал первым в списке, который зрители смогли увидеть в ту ночь.

Но вот долгое шоу бойчине не предложили. Все, к сожалению, уперлось именно у Марины Мороза, которая досрочно проиграла дуэль. Карине Силви удалось успешно провести болевой прием, который наименуют "подавление гильотиной". Бразильская спортсменка реализовала задуманное в конце первого раунда. Мороз не выдержала и самостоятельно признала поражение. Дополнительная досада в том, что произошло за секунду до гонга.

Марина и Карине уже встречались в октагоне. Тогда украинка смогла победить благодаря покорению (армбар).

Видео поражения украинки

Бои Марины Мороз

Поражение (11–4) – Майя Дженнифер, Бразилия (решение судей)

Победа (11–3) – Мария Агапова, Казахстан (покорение)

Победа (10–3) – Майра Буэно Силва, Бразилия (р шение судей, единодушное)

Майра Буэно Силва, Бразилия шение судей, единодушное) Победа ( 9–3) – Сабина Мазо, Колумбия (р шение судей, единодушное)

9–3) Сабина Мазо, Колумбия шение судей, единодушное) Поражение ( 8-3) – Анжела Хилл, США (р шение судей, единодушное)

8-3) Анжела Хилл, США шение судей, единодушное) Поражение ( 8-2) – Карла Эспарза, США (р шение судей, единодушное)

8-2) – Карла Эспарза, США шение судей, единодушное) Победа ( 8-1) – Дэниел Тейлор, США (р шение судей, раздельное)

8-1) Дэниел Тейлор, США шение судей, раздельное) Победа ( 7-1) – Кристина Станчу, Румыния ( р шение судей, единодушное)

7-1) – Кристина Станчу, Румыния ( шение судей, единодушное) Поражение ( 6-1) – Валери Леторно, Канада (р шение судей, единодушное)

6-1) Валери Леторно, Канада шение судей, единодушное) Победа ( 6–0) – Джоанна Калдервуд, Шотландия (п идкорение, армбар)

6–0) Джоанна Калдервуд, Шотландия идкорение, армбар) Победа ( 5–0) – Карине Силва, Бразилия (п идкорение, армбар)

5–0) Карине Силва, Бразилия идкорение, армбар) Победа ( 4–0) – Илона Авдеева, Россия (т ехнический нокаут, остановка врачом)

4–0) Илона Авдеева, Россия ехнический нокаут, остановка врачом) Победа ( 3–0) – Джин Танг, Китай (п идкорение, армбар)

3–0) Джин Танг, Китай идкорение, армбар) Победа ( 2–0) – Феер Хуанг, Китай (п идкорение ,армбар)

2–0) Феер Хуанг, Китай идкорение ,армбар) Победа ( 1–0) – Яна Кузема, Украина (п идкорение, армбар)

В главном поединке встретились представители Ямайки и США Алджамейн Стерлинг и Шон О'Мелли соответственно. Благодаря техническому нокауту во втором раунде победил американец.