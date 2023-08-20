Марина Мороз досрочно проиграла поединок в UFC. Бойчина попала практически в безвыходную ситуацию во время дуэли. 24 Канал.

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Несчастливая ночь

Марина Мороз приняла участие в схватке, которая проходила в ночь с 19 на 20 августа в американском Бостоне в рамках турнир по смешанным единоборствам UFC 292. Украинская спортсменка (на тот момент 11–4) сошлась в дуэли с уроженкой Бразилии Карине Силвой (16-4). Бой состоялся в пределах адеркарда до главного боя и стал первым в списке, который зрители смогли увидеть в ту ночь.

Но вот долгое шоу бойчине не предложили. Все, к сожалению, уперлось именно у Марины Мороза, которая досрочно проиграла дуэль. Карине Силви удалось успешно провести болевой прием, который наименуют "подавление гильотиной". Бразильская спортсменка реализовала задуманное в конце первого раунда. Мороз не выдержала и самостоятельно признала поражение. Дополнительная досада в том, что произошло за секунду до гонга.

Видео поражения украинки

Бои Марины Мороз

  • Поражение (11–4) – Майя Дженнифер, Бразилия (решение судей)
  • Победа (11–3) – Мария Агапова, Казахстан (покорение)
  • Победа (10–3) – Майра Буэно Силва, Бразилия шение судей, единодушное)
  • Победа ( 9–3) Сабина Мазо, Колумбия шение судей, единодушное)
  • Поражение ( 8-3) Анжела Хилл, США шение судей, единодушное)
  • Поражение ( 8-2) – Карла Эспарза, США шение судей, единодушное)
  • Победа ( 8-1) Дэниел Тейлор, США шение судей, раздельное)
  • Победа ( 7-1) – Кристина Станчу, Румыния ( р шение судей, единодушное)
  • Поражение ( 6-1) Валери Леторно, Канада шение судей, единодушное)
  • Победа ( 6–0) Джоанна Калдервуд, Шотландия (п идкорение, армбар)
  • Победа ( 5–0) Карине Силва, Бразилия (п идкорение, армбар)
  • Победа ( 4–0) Илона Авдеева, Россия ехнический нокаут, остановка врачом)
  • Победа ( 3–0) Джин Танг, Китай (п идкорение, армбар)
  • Победа ( 2–0) Феер Хуанг, Китай (п идкорение ,армбар)
  • Победа ( 1–0) – Яна Кузема, Украина (п идкорение, армбар)