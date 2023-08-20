Марина Мороз досрочно проиграла поединок в UFC. Бойчина попала практически в безвыходную ситуацию во время дуэли. 24 Канал.

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Несчастливая ночь

Марина Мороз приняла участие в схватке, которая проходила в ночь с 19 на 20 августа в американском Бостоне в рамках турнир по смешанным единоборствам UFC 292. Украинская спортсменка (на тот момент 11–4) сошлась в дуэли с уроженкой Бразилии Карине Силвой (16-4). Бой состоялся в пределах адеркарда до главного боя и стал первым в списке, который зрители смогли увидеть в ту ночь.

Но вот долгое шоу бойчине не предложили. Все, к сожалению, уперлось именно у Марины Мороза, которая досрочно проиграла дуэль. Карине Силви удалось успешно провести болевой прием, который наименуют "подавление гильотиной". Бразильская спортсменка реализовала задуманное в конце первого раунда. Мороз не выдержала и самостоятельно признала поражение. Дополнительная досада в том, что произошло за секунду до гонга.

Любопытно. Марина и Карине уже встречались в октагоне. Тогда украинка смогла победить благодаря покорению (армбар).

Видео поражения украинки

Кстати говоря. В главном поединке встретились представители Ямайки и США Алджамейн Стерлинг и Шон О'Мелли соответственно. Благодаря техническому нокауту во втором раунде победил американец.

Бои Марины Мороз