Марина Мороз достроково програла поєдинок в UFC. Бійчиня потрапила практично у безвихідну ситуацію під час дуелі, пише 24 Канал.
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Нещаслива ніч
Марина Мороз взяла участь у сутичці, котра відбувалась у ніч із 19-го на 20-го серпня в американському Бостоні в рамках турнір зі змішаних єдиноборств UFC 292. Українська спортсменка (на той момент 11–4) зійшлась в дуелі із уродженкою Бразилії Каріне Сілвою (16–4). Бій відбувся в межах адеркарду до головного бою та став першим у переліку, котрий глядачі змогли побачити тієї ночі.
Та от довгого шоу бійчині не запропонували. Все, на жаль, вперлося саме у Марину Мороза, яка достроково програла дуель. Каріне Сілві вдалося успішно провести больовий прийом, котрий найменують "придушення гільйотиною". Бразильська спортсменка реалізувала задумане наприкінці першого раунду. Мороз не витримала та самостійно визнала поразку. Додаткова прикрість у тому, що сталося це за секунду до гонгу.
Відео поразки українки
Бої Марини Мороз
- Поразка (11–4) – Майя Дженніфер, Бразилія (рішення суддів)
- Перемога (11–3) – Марія Агапова, Казахстан (підкорення)
- Перемога (10–3) – Майра Буено Сілва, Бразилія (рішення суддів, одностайне)
- Перемога (9–3) – Сабіна Мазо, Колумбія (рішення суддів, одностайне)
- Поразка (8-3) – Анжела Хілл, США (рішення суддів, одностайне)
- Поразка (8-2) – Карла Еспарза, США (рішення суддів, одностайне)
- Перемога (8-1) – Деніель Тейлор, США (рішення суддів, роздільне)
- Перемога (7-1) – Христина Станчу, Румунія (рішення суддів, одностайне)
- Поразка (6-1) – Валері Леторно, Канада (рішення суддів, одностайне)
- Перемога (6–0) – Джоанна Калдервуд, Шотландія (підкорення, армбар)
- Перемога (5–0) – Каріне Сілва, Бразилія (підкорення, армбар)
- Перемога (4–0) – Ілона Авдєєва, Росія (технічний нокаут, зупинка лікарем)
- Перемога (3–0) – Джин Танг, Китай (підкорення, армбар)
- Перемога (2–0) – Феієр Хуанг, Китай (підкорення ,армбар)
- Перемога (1–0) – Яна Кузема, Україна (підкорення, армбар)