Марина Мороз достроково програла поєдинок в UFC. Бійчиня потрапила практично у безвихідну ситуацію під час дуелі, пише 24 Канал.

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Нещаслива ніч

Марина Мороз взяла участь у сутичці, котра відбувалась у ніч із 19-го на 20-го серпня в американському Бостоні в рамках турнір зі змішаних єдиноборств UFC 292. Українська спортсменка (на той момент 11–4) зійшлась в дуелі із уродженкою Бразилії Каріне Сілвою (16–4). Бій відбувся в межах адеркарду до головного бою та став першим у переліку, котрий глядачі змогли побачити тієї ночі.

Та от довгого шоу бійчині не запропонували. Все, на жаль, вперлося саме у Марину Мороза, яка достроково програла дуель. Каріне Сілві вдалося успішно провести больовий прийом, котрий найменують "придушення гільйотиною". Бразильська спортсменка реалізувала задумане наприкінці першого раунду. Мороз не витримала та самостійно визнала поразку. Додаткова прикрість у тому, що сталося це за секунду до гонгу.

Цікаво. Марина та Каріне раніше уже зустрічались в октагоні. Тоді українка змогла здобути перемогу завдяки підкоренню (армбар).

Відео поразки українки

До речі. У головному поєдинку зустрілися представники Ямайки та США – Алджамейн Стерлінг та Шон О'Меллі відповідно. Завдяки технічному нокауту у другому раунді перемогу здобув американець.

Бої Марини Мороз