Бех-Романчук будет бороться за медаль

В квалификации Бех-Романчук попала в 12 лучших. Марина заняла 10 место, что позволит ей сразится в финале Олимпиады-2020.

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Марине удался только первый прыжок – 6.71 метра. Украинка не выполнила норматив, чтобы автоматически попасть в финал. Как оказалось впоследствии, этого результата достаточно для финала.

Две последующие попытки Бех-Романчук были неудачны. Украинка сделала заступ и не показала никакого результата. Бех-Романчук попала в финал с 10 места.

Финал женских прыжков в длину состоится во вторник, 3 августа. Начало в 04: 50 по киевскому времени.

Бех-Романчук во второй раз в карьере вышла в финал Олимпийских игр. На Играх в Рио-2016 украинка сделала три заступа и выбыла из соревнований (12 место).