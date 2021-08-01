Бех-Романчук будет бороться за медаль
В квалификации Бех-Романчук попала в 12 лучших. Марина заняла 10 место, что позволит ей сразится в финале Олимпиады-2020.
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Марине удался только первый прыжок – 6.71 метра. Украинка не выполнила норматив, чтобы автоматически попасть в финал. Как оказалось впоследствии, этого результата достаточно для финала.
Две последующие попытки Бех-Романчук были неудачны. Украинка сделала заступ и не показала никакого результата. Бех-Романчук попала в финал с 10 места.
- Финал женских прыжков в длину состоится во вторник, 3 августа. Начало в 04: 50 по киевскому времени.