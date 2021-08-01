Бех-Романчук боротиметься за медаль

У кваліфікації Бех-Романчук потрапили до 12 найкращих. Марина посіла 10 місце, що дозволить їй змагатиметься у фіналі Олімпіади-2020.

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Марині вдався тільки перший стрибок – 6.71 метра. Українка не виконала норматив, щоб автоматично потрапити у фінал. Як виявилося згодом, цього результату достатньо для фіналу.

Дві наступні спроби Бех-Романчук були невдалі. Українка зробила заступ і не показала жодного результату. Бех-Романчук потрапила до фіналу з 10 місця.

Фінал жіночих стрибків у довжину відбудеться у вівторок, 3 серпня. Початок о 04:50 за київським часом.

Бех-Романчук вдруге в кар'єрі вийшла до фіналу Олімпійських ігор. На Іграх у Ріо-2016 українка зробила три заступи та вибула зі змагань (12 місце).