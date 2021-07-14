Украинка Бех-Романчук впервые в сезоне выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги

14 июля 2021 , 07:43
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Источник:

24 канал

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала золото в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде. Во время прыжков девушка опередила лидера сезона на два сантиметра.

Первое "золото" сезона

Украинка с прыжком 6,77 м (2 сантиметра до лучшего результата сезона) квалифицировалась в финальную тройку. В шестом прыжке Марине удалось опередить свою конкурентку Малайку Михамбо также на 2 сантиметра.

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  • Для украинки это третья награда Бриллиантовой лиги в этом сезоне. Она получала бронзу на этапе во Флоренции и Стокгольме.
  • После этапа в Гейтсхеде в Бриллиантовой лиге будет месячный перерыв из-за летних Олимпийских игр, которые начнутся 23 июля в японском Токио.
Автор: Юрій Семенюк